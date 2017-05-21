21 мая 2017, 18:13
Фанаты «Спартака» устроили пожар во время матча в Туле
Болельщики футбольного клуба «Спартак» подожгли гостевую трибуну на матче с «Арсеналом» в Туле. Об этом сообщает Sports.ru.
Сначала фанаты зажгли файеры, а потом подожгли несколько пластиковых сидений на трибуне и начали кидать в огонь другие сиденья. Пожар сопровождался дракой между поклонниками клуба.
По данным РИА Новости, по окончанию матча болельщики обеих команд выбежали на поле и разобрали ворота на сувениры.
Пока о наказании в отношении фанатов за беспорядки ничего не сообщается.
Отметим, что в сегодняшнем матче «Спартак» проиграл со счетом 0:3. Однако, поскольку клуб уже досрочно выиграл чемпионат России, то итоги матча на его положение в турнирной таблице не повлияли.
Жесть! Спартачи сжигают стадион! pic.twitter.com/UM0omtEYZ4— Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 мая 2017 г.
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