Фанаты «Спартака» устроили пожар во время матча в Туле

Болельщики футбольного клуба «Спартак» подожгли гостевую трибуну на матче с «Арсеналом» в Туле. Об этом сообщает Sports.ru.

Сначала фанаты зажгли файеры, а потом подожгли несколько пластиковых сидений на трибуне и начали кидать в огонь другие сиденья. Пожар сопровождался дракой между поклонниками клуба.

По данным РИА Новости, по окончанию матча болельщики обеих команд выбежали на поле и разобрали ворота на сувениры.

Пока о наказании в отношении фанатов за беспорядки ничего не сообщается.

Отметим, что в сегодняшнем матче «Спартак» проиграл со счетом 0:3. Однако, поскольку клуб уже досрочно выиграл чемпионат России, то итоги матча на его положение в турнирной таблице не повлияли.