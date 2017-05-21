В Якутии появилась угроза затопления города

Власти Якутии заявили, что усиление паводка угрожает затоплением города Среднеколымск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя республиканского Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрия Зайцева.

За последние сутки уровень воды в реке Колыма возле Среднеколымска поднялся на пять метров до отметки 1137 см. Отмечается, что критическая отметка составляет 1200 см.

«Отмечается большой затор на реке Колыма, и есть угроза затопления города Среднеколымск. С утра были проведены две взрывные работы, но пробить лед не удалось», — отметил Зайцев.

Кроме того, из-за таяния снега поднимается уровень воды в реке Березовка.

«Уровни воды у села Березовка (Среднеколымский район) превышают критические, затоплено 36 дворовых территорий, семь семей эвакуированы в пункты временного размещения и по родственникам. Вода продолжает повышаться. На месте работает оперативная группировка, которая помогает эвакуировать население», — отметил чиновник.