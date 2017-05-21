Госдума попросит ГП проверить ответ Transparency Поклонской

Депутаты Госдумы попросят Генпрокуратуру проверить высказывания замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской, которая предложила проверить организацию на коррупцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия».

Депутаты отправят соответствующий запрос в Генпрокуратуру 22 мая. Его автором выступит председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы», – отметил он.