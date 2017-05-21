Затраты ВОЗ на командировки превысили вложения в борьбу по СПИДом

Всемирная организация здравоохранения ежегодно затрачивает на поездки больше средств, чем уходит на борьбу с серьезными заболеваниями, в числе которых - СПИД, малярия и туберкулез. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на внутренние документы ВОЗ.

Командировки сотрудников обходятся ВОЗ примерно в 200 млн долларов год, при этом некоторые представители ВОЗ, к примеру, глава организации Маргарет Чен, останавливаются в дорогих отелях. Чен в Гвинее жила в президентском номере в гостинице Palm Camayenne за 1000 долларов в сутки.

Всего с 2013 года на поездки потрачено 803 млн долларов.

Согласно документам организации, в 2016 году на борьбу со СПИДом и гепатитом выделено около 71 млн долларов, с малярией – 61 млн, с туберкулезом – 59 млн. Общий годовой бюджет организации составляет около 2 млрд долларов и формируется за счет взносов входящих в нее 194 стран.