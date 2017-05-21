В Петербурге другороссы облили Венедиктова виски

В Петербурге активисты местного отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» напали на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, облив его виски. Об этом сообщается в группе активистов в соцсети «ВКонтакте».

Сами активисты назвали свою акцию «Веник в вискаре».

Нападение произошло, когда Венедиктов пришел на дебаты с главным редактором газеты «Завтра» Александром Прохановым в рамках «Открытых диалогов». В момент, когда он вышел на сцену, трое активистов выбежали из зрительного зала и вылили на журналиста три бутылки виски. Одновременно они раскидали по залу листовки.

«Таким образом ему напомнили о сговоре 2011 года, когда под принесенный Венедиктовым вискарь лидеры либеральной оппозиции договорились с представителями московской мэрии и администрации президента об уводе протестующих против фальсификации думских выборов масс с площади Революции на безопасную для властей Болотную», — объяснили организаторы акции свои мотивы.

Кроме того, другороссы заявили, что так они отомстили Венедиктову за то, что он способствовал тюремному сроку активиста «Другой России» Олега Миронова.