Один из создателей Twitter извинился за помощь Трампу на выборах

Один из создателей Twitter Эван Уильямс извинился за то, что сервис микроблогов косвенно помог Дональду Трампу избраться президентом США. Его слова прозвучали в интервью The New York Times.

Так Уильямс отреагировал на заявление американского лидера о том, что если бы не Twitter, где он может напрямую доносить свои идеи до избирателей, то он бы мог не стать президентом.

По словам основателя сервиса, роль Twitter в победе Трампа — это «очень плохая вещь».

«Если он и вправду не стал бы президентом без Twitter, тогда да, прошу прощения», — отметил Уильямс.

По мнению разработчика, интернет стал «поломанным», и это очевидно все большему и большему количеству людей.

Уильямс опроверг свои мысли о том, что, если все получат возможность свободно высказывать свои идеи и делиться информацией, то мир автоматически станет лучше. «Я ошибался на этот счет», — заключил он.