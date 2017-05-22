МВД заявило о первом деле против авиадебошира

Химкинский суд арестовал задержанного накануне в аэропорту Шереметьево дебошира за попытку открыть дверь самолета, следовавшего рейсом Тель-Авив — Москва. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Против мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 УК России «Хулиганство».

19 мая командир воздушного судна сообщил, что на его борту пассажир в состоянии алкогольного опьянения использует пытается открыть дверь самолета, угрожая безопасности полета.

Как отметили в МВД, это первый случай возбуждения дела против авиадебошира после принятия законопроекта об уголовной ответственности за опасные действия на транспорте.