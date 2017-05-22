«Арсенал» потребует от «Спартака» заплатить за ущерб от действий фанатов в Туле

Тульский «Арсенал» потребует от «Спартака» возмещения ущерба, нанесенного фанатами московского клуба во время футбольного матча, проходившего в Туле 21 мая. Об этом сообщил гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов, передает «Интерфакс».

На той игре болельщики «красно-белых» ломали и поджигали кресла на стадионе, а после игры выбежали на поле, сломали ворота и разорвали сетку на сувениры.

Также, по словам Балашова, хулиганы, выламывая футбольные ворота, повредили систему подогрева поля — вылившийся тосол разрушил газон.

«Мы были готовы к такому развитию событий, поэтому приготовили запасные ворота. Однако стадиону нанесен серьезный ущерб. Повреждено порядка 166 кресел на гостевой трибуне, поврежден футбольный газон и система подогрева. Повреждение серьезное, связано это с разливом тосола. Клуб вместе со стадионом эту проблему решает», — сказал футбольный функционер.

Игра «Спартака» с «Арсеналом» закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Ранее «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России.