Мемория. Никита Богословский

22 мая 1913 года родился композитор Никита Богословский

Личное дело

Никита Владимирович Богословский (1913 – 2004) родился в Санкт-Петербурге. Матерью его была пианистка Елена Богословская, урожденная Поземковская. Так как родители рано разошлись, отца своего Никита не знал, воспитывал его отчим – ученый-химик. Еще учась в школе, Богословский стал по воскресеньям брать уроки у известного композитора Александра Глазунова и написал свои первые музыкальные произведения. Окончив школу, поступил на композиторское отделение Ленинградского музыкального техникума имени Мусоргского (ныне – Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени Мусоргского), затем в Ленинградскую консерваторию, которую окончил в 1934 году. Писал музыку для спектаклей, кинофильмов, а также оперетты и песни. Первым фильмом, где прозвучала музыка Богословского, стал «Остров сокровищ».

Когда началась Великая Отечественная война, Никита Богословский работал на Киевской киностудии. Вместе с ней композитор отправился в эвакуацию в Ташкент. Там были сняты многие фильмы с музыкой Богословского, среди них «Два бойца», где прозвучали знаменитые «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали». В годы войны Никита Богословский часто участвовал во фронтовых концертах.

После войны композитор жил в Москве, в высотном доме на Котельнической набережной. Никите Богословскому присвоены звания народного артиста СССР (1983), народного артиста РСФСР (1978) и заслуженного деятеля искусств РСФСР (1968). Он награжден орденами «За заслуги перед Отчеством» IV степени (1998), Трудового Красного Знамени (1971), Красной Звезды (1946).

Умер Никита Богословский 4 апреля 2004 года в Москве.

Чем знаменит

Наибольшую известность Никите Богословскому принесли песни. Им было написано около трехсот песен, среди которых «Любимый город», «Спят курганы темные», «Темная ночь», «Шаланды», «Три года ты мне снилась», «Лизавета», «Старый извозчик», «Почему ж ты мне не встретилась», «Уходит бригантина», «Звезда моих полей», «Аленушка», «Солдатский вальс».

Также Никита Богословский написал 17 оперетт и музыкальных комедий в том числе «Одиннадцать неизвестных» (1946), «Весна в Москве» (1972), «Раскинулось море широко» (1943), «Алло, Варшава!» (1967), оперу «Соль», балет «Королевство кривых зеркал», музыку к 52 драматическим спектаклям, 58 художественным фильмам и 49 мультфильмам. Им созданы восемь симфоний, два струнных квартета, две увертюры, симфоническая поэма «Василий Теркин», музыкальные драмы по Алесандру Блоку «Незнакомка» и «Балаганчик».

О чем надо знать

Никита Богословский

Никита Богословский имел репутацию мастера остроумных розыгрышей. Первый розыгрыш он устроил еще школьником. Зимой он по пожарной лестнице поднялся к окну пятого этажа школы, прижался носом к стеклу и постучал. Учительница, увидев его лицо, упала в обморок. Позднее немало споров с друзьями Богословский выиграл, утверждая, что детский рисунок домика с трубой, висящий на стене в его квартире, создан Левитаном. Автором рисунка действительно был Левитан, только не знаменитый художник, а известный диктор советского радио Юрий Левитан.

Еще один розыгрыш Никита Богословский описывал так: «Как-то, идя по Невскому проспекту, встречаю Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который в задумчивости гулял по проспекту, глядя себе под ноги и что-то тихо насвистывая. А это был еще и день рождения Шостаковича, но он не изменял своему правилу ежедневной прогулки по городу. Я уже немного знал Шостаковича по Союзу композиторов. Ну и вот, я вежливо раскланялся с ним, поздравил. Он рассеянно выслушал, явно не узнав меня, но, поблагодарив, продолжил прогулку, опять погрузившись в себя. Я взял извозчика, обогнал композитора и опять пошел ему навстречу. Все повторилось — вежливые раскланивания, поздравления. Он уже слегка удивлен. Затем я повторяю свой маневр в третий раз. Шостакович уже ничего не насвистывает, он растерян и озабочен. Увидев меня, ускоряет шаг и переходит на другую сторону проспекта. Тогда я бегу на почтамт, звоню другу в Москву, и тот посылает на адрес Шостаковича срочную телеграмму: «Находясь в Москве и не имея возможности лично поздравить вас с днем рождения зпт хочу сделать это данной телеграммой...» Далее шла привычная поздравительная часть, и в конце: «До скорой встречи тчк Никита Богословский».

В результате всех этих подвигов народная молва приписала композитору также множество розыгрышей, к которым он отношения не имел или которых и вовсе никогда не было. Богословский по этому поводу говорил, что с интересом слушает новые истории о своих проделках.

Прямая речь

«В петербургских дворянских семьях было принято учить детей музыке с трех лет. Трудно передать отвращение, с которым я приступил к этим занятиям. Когда я пошел в школу, родители сказали, что освободят меня от музыкальных занятий, если буду приносить пятерки по поведению. Как вы понимаете, для умельца переделать скорбную тройку на пятерку особых трудов не составляет. Очень скоро я был начисто освобожден от этой обузы. А потом произошло следующее. Отчетливо помню вечер, в доме гости, меня уже отправили спать. И тут как бы издалека я услышал звуки рояля: играла мама, она была прекрасная пианистка, ученица знаменитого петербургского педагога Есиповой, которая в свое время училась у Листа. Потом я узнал, что это была первая баллада Шопена. Почти сразу мама спела под свой аккомпанемент какую-то раннюю песенку Вертинского. Все это на меня так сильно подействовало, что я заплакал. На следующий день сам подбежал к роялю, начал что-то ляпать, пытаясь произвести нечто свое, и меня уже нельзя было оттащить от инструмента», - Никита Богословский (из интервью).

«Розыгрыш – это театр для себя. Я разыгрываю только друзей и только тех, кто обладает чувством юмора. В противном случае это либо хулиганство, либо месть. Никогда не разыгрываю женщин. Из вежливости, из галантности. Потом имеет значение уровень обидчивости и не всегда адекватное восприятие шутки», - Никита Богословский.



Совесть у него была. Но у нее не было зазрения.

В кривом зеркале многие выглядят красавицами.

Хорошо воспитанные люди уходят с презентаций голодными.

Ему везло в карты чаще, чем полагается порядочному человеку.

Церковь у нас отделена от государства, но государство от церкви — не всегда.

Я не вижу в политике нынешнего правительства ничего прогрессивного, кроме налога.

Учитывая нынешние цены на подсолнечное масло, Аннушка была бы поосторожнее.

Седина в бороду — собес в ребро.

Старость — это когда уважают неизвестно за что.

Из афоризмов Никиты Богословского

12 фактов о Никите Богословском

Одно из первых сочинений 13-летнего Никиты Богословского - вальс «Дита» - был подарком к дню рождения Эдит Утесовой, дочери Леонида Утесова.

В возрасте 15 лет Никита Богословский пришел в Ленинградский театр музыкальной комедии на премьеру своей оперетты, однако билетерша не пустила его в зал, сказав: «Мальчик, ты куда? Придешь в воскресенье с мамой на утренник».

Долгая дружба связывала Никиту Богословского с Марком Бернесом. Они познакомились в 1939 году на съемках фильма «Истребители». Вскоре в фильме «Два бойца» Бернес исполнил знаменитую песню Богословского «Темная ночь». Позднее актер часто принимал участие в авторских концертах композитора.

Первый тираж пластинки с песней «Темная ночь» был забракован, так как девушка, работавшая в отделе звукозаписи, услышав песню, заплакала и ее слезы попали на диск.

Вместе с актрисой Маргаритой Лифановой Никита Богословский был ведущим телепередачи «Вечер веселых вопросов» – предшественницы КВН.

Богословский сочинил восемь симфоний и не стал писать девятую, как он утверждал, из-за «проклятья девятой симфонии».

Никита Богословский был увлеченным аквариумистом.

Оперетта Никиты Богословского «Одиннадцать неизвестных» посвящена турне футбольного клуба «Динамо» (Москва) по Великобритании в 1945 году.

В 1964 году в «Литературной газете» была опубликована заметка Никиты Богословского, посвященная ансамблю «Битлз», в которой музыканты сравнивались с навозными жуками, а о их выступлениях говорилось: «Трое с гитарами, один ударник - и все четверо... чуть было не сказал - поют! Трудно себе даже представить, какие звуки издают эти молодые люди под собственный аккомпанемент, какое содержание в этих опусах». Позднее композитор комментировал этот фельетон так: «Если я вам расскажу, сколько сделал за свою жизнь глупостей, ошибок и всяких дурацких поступков, то вы мне, наверное, не поверите. Я о них просто молчу и выхваляюсь как этакое уникальное явление. Но глупостей я сделал много и от них сейчас прилюдно, принародно отрекаюсь».

Никита Богословский написал ряд книг: «Божества и убожества» (1964), «Музей муз» (1968), «Тысяча мелочей» (1973), «Очевидное, но вероятное» (1981), «Интересное кино» (повесть-гипербола, 1990), «Завещание Глинки» (1993), «Заметки на полях шляпы и кое-что ещё» (1997), «Что было и чего не было и кое-что еще…» (1999).

За песню «Спят курганы темные», посвященную шахтерам, Никиту Богословского наградили знаком «Шахтерская слава» трех степеней (в 1966, 1968 и 1973 годах).

Именем Богословского назван астероид 3710, открытый в 1978 году астрономом Николаем Черных.

Материалы о Никите Богословском

Статья о Никите Богословском в русской Википедии

Биография Никиты Богословского

Песни Никиты Богословского

Ирина Липовец «Великий Никитос»