В ФБК сообщили о признании связанных с Пригожиным компаний картелем

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела заседание по материалам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и признала картелем компании близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист ФБК Любовь Соболь.

«1. ФАС подтвердило правоту ФБК и согласилось, что компании Евгения Пригожина ООО "Мегалайн", ООО "Экобалт", ООО "Рускомплекс", ООО "Компонент" и ООО "Спецресурс" нарушили антимонопольное законодательство на торгах Минобороны.

2. ФАС России проигнорировало довод ФБК о том, что все компании координировались ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", главной пригожинской фирмой. Данная компания не фигурирует в решении антимонопольной службы», — написала Соболь.

Она также выложила снимки резолютивной части решения ФАС.

ФБК настаивал, что компании Пригожина действовали как одно целое, из-за чего могли выигрывать аукционы на поставки в Минобороны по завышенным ценам. Ущерб государству от этого картеля ФБК оценил в 23,5 млрд рублей.