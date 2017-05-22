Убийца российского пилота приговорен в Турции к пяти годам заключения

Турецкий боевик Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием, сообщает РИА Новости.

«Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается», — сообщил адвокат осужденного Мурат Устюндаг.

24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. Командир экипажа Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин успели катапультироваться, но Пешкова расстреляли с земли. Позже погибшему пилоту было присвоено звание Героя России.

Сразу после инцидента ответственность за смерть пилота взял на себя Альпарслан Челик - сын бывшего мэра турецкого города Кебан в провинции Элязыг, боевик турецкой ультраправой организации «Серые волки». Он дал видеоинтервью, в котором уверял, что именно он вместе со своими бойцами расстреливал из автоматов российских пилотов, спускавшихся на парашютах. Челик был задержан 31 марта 2016 года. При этом во время следствия боевик заявил, что не убивал летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову.