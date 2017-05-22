Россия не уйдет из организации черноморских государств при председателе-Украине

Россия не собирается покидать Организацию черноморского экономического сотрудничества во время председательства Украины. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Премьер отметил, что если Украина хочет развивать сотрудничество в причерноморском регионе, то Россия к этому готова.

«Не хотят — это их дело», — продолжил глава правительства.

Украина, по его словам, «больше всех потеряла от разрушения отношений с Российской Федерацией и с другими странами Евразийского экономического союза».

22 мая в Стамбуле начал работу саммит Организации черноморского экономического сотрудничества. От России в нем участвует Дмитрий Медведев. Президент Украины Петр Порошенко от поездки на саммит отказался.