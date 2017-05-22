22 мая 2017, 18:30
Россия не уйдет из организации черноморских государств при председателе-Украине
Россия не собирается покидать Организацию черноморского экономического сотрудничества во время председательства Украины. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
Премьер отметил, что если Украина хочет развивать сотрудничество в причерноморском регионе, то Россия к этому готова.
«Не хотят — это их дело», — продолжил глава правительства.
Украина, по его словам, «больше всех потеряла от разрушения отношений с Российской Федерацией и с другими странами Евразийского экономического союза».
22 мая в Стамбуле начал работу саммит Организации черноморского экономического сотрудничества. От России в нем участвует Дмитрий Медведев. Президент Украины Петр Порошенко от поездки на саммит отказался.
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