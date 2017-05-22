Кадыров удвоил свои доходы в 2016 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2016 году заработал 11,46 млн рублей. Соответствующие данные представлены в его декларации, опубликованной на сайте администрации главы и правительства Чеченской республики.

Доходы чиновника выросли вдвое - в 2015 году Кадыров заработал 6 млн рублей. Его супруга в 2016 году заработала 2,1 млн рублей, а двое детей, которые являются несовершеннолетними - почти по 10 млн рублей каждый, хотя за год до этого они заработали вместе только 400 тысяч рублей.

Кадырову по документам принадлежит участок земли площадью 3600 квадратных метров и жилой дом площадью 2300 квадратных метров. Также семья главы Чечни владеет домом площадью 300 квадратных метров. Примечательно, что в собственности Кадырова не числится автотранспорт.