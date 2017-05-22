В недрах «Роскосмоса» создадут систему для контроля над беспилотниками

В недрах госкорпорации «Роскосмос» разрабатывают систему контроля над полетами частных беспилотных летательных аппаратов. Об этом РИА Новости рассказал главный конструктор системы Михаил Киречко.

«Правильнее использовать термин "система информационного обеспечения". Система уже создается специалистами "Российских космических систем" — холдинга госкорпорации "Роскосмос"», — заявил конструктор.

По его словам, «контроль — это только средство», а целью программы является упорядочивание и создание рабочей среды для операторов беспилотников, «расширение их возможностей и формирование основ для появления в экономике нашей страны целого пласта новых высокотехнологичных услуг».

Он добавил, что разработка системы контроля связана с бумом беспилотных летательных аппаратов, «особенно это заметно на примере легких квадрокоптеров — их производство и продажи растут высокими темпами, а по частоте обновления модельного ряда эта индустрия уступает разве что производителям смартфонов».

При этом, по мнению конструктора, широкому использованию беспилотников в коммерческих целях «препятствуют законодательные ограничения и требования безопасности».

«Сегодня очевидно, что те страны, которые сумеют первыми снять эти барьеры, получат огромное стартовое преимущество в развитии ряда новых высокотехнологичных услуг — от доставки и мониторинга до страхования и систем безопасности нового поколения», — считает Киречко.