Дутерте решил убедить Путина продать Филиппинам оружие

Президент Филиппин Родриго Дутерте перед своим визитом в РФ дал интервью российским СМИ.

Он, в частности, затронул вопрос поставок оружия на Филиппины, передает ТАСС. По словам Дутерте, изначально его страна заказала вооружение в США.

«Но они задаются такими вопросами, как права человека, заставляют делать то, что они хотят, и я решил не иметь больше с ними дел», — отметил глава государства.

«Да и сами сенаторы США неожиданно отказывают нам в поставках оружия. Я сказал: "Нет проблем, обращаюсь к Китаю и России для решения моего вопроса: эти страны поймут меня, так как сами сталкиваются с проблемой терроризма», — продолжил Дутерте.

Он рассказал, что речь идет об оружии для борьбы с «вооруженными повстанцами, как это происходит и в России».

«Мы не говорим о тяжелом вооружении. Но нам необходимы разведывательное оборудование, ручные управляемые ракеты, легкое вооружение. Кроме того, важное значение имеет приобретение вертолетов или даже легких самолетов, не дорогих, но эффективных для борьбы с немногочисленными группировками террористов», — подчеркнул политик.

«В первую очередь я должен убедить президента Путина предоставить нам это оружие», — сказал Дутерте.

Он добавил, что готов прибегнуть к введению военного положения в некоторых регионах страны для борьбы с наркотрафиком.

«Если я введу военное положение, со всеми вопросами будет покончено. Я буду идти до конца. И даже если эта война займет много лет, я не остановлюсь. Не выводите меня из себя. Как говорится, не искушайте богов. Я не позволю моей стране прийти в упадок, даже если для этого потребуется ввести военное положение или убивать людей — я сделаю это», — цитирует политика РИА Новости.

Визит филиппинского президента в Россию продлится с 22 по 26 мая.