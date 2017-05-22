Кудрин назвал пять опасных мифов об экономике России

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал пять идей, которые, с его точки зрения, опасно использовать при проведении экономических реформ в России, передает «Коммерсантъ».

Первый миф, по словам Кудрина, состоит в том, что инфляция в России носит преимущественно немонетарный характер, следовательно, ее бессмысленно регулировать мерами денежной политики. Исходя из этого предположения, Центробанк должен отказаться от таргетирования инфляции как своей основной задачи, так как с ней можно справиться ограничением монопольных тарифов. Однако, по мнению экс-министра финансов, факторы инфляции, которые обычно относят к немонетарным (рост тарифов естественных монополий, девальвация валюты, инфляционные ожидания), все равно в той или иной степени имеют монетарный характер.

«Рост тарифов напрямую коррелирует с ростом денежной массы в предшествующий год, поэтому инфляция на рынке потребительских товаров, спровоцированная индексацией тарифов, является результатом предыдущей денежной политики ЦБ», — пишет Кудрин. Он отмечает, что «независимо от того, насколько рациональными являются инфляционные ожидания, их прежде всего определяет политика ЦБ, задающая фактические темпы инфляции».

Второй миф заключается в том, что экономический рост сдерживается недостаточным количеством денег, а значит его можно подтолкнуть при помощи расширения денежного предложения. В действительности, пишет Кудрин, монетизация и другие показатели развития кредитных отношений «определяются не жесткостью или мягкостью денежной политики, а способностью самой финансовой системы генерировать ресурсы». По его мнению, «наш относительно низкий уровень монетизации является не причиной слабости финансовой системы, а ее следствием».

Третий миф гласит, что экономический рост помогут разогнать незагруженные производственные мощности, которые можно активизировать смягчением денежно-кредитной политики. Кудрин считает, что даже если отдельные свободные мощности есть, «нельзя "стрелять" по ним из тяжелой монетарной артиллерии», так как это увеличит риск общего разгона инфляции. По его мнению, теоретически возможно использовать адресные субсидии, но и они могут привести к тому, что предприятия, получающие льготное финансирование, лишатся стимулов к повышению эффективности. Также возникнет высокий риск появления «кластеров» предприятий, которые при отрицательной реальной рентабельности будут лоббировать получение дешевых кредитов от Банка России, финансирование которых будет осуществляться за счет обременения всех остальных инфляционным налогом..

Четвертым мифом Кудрин называет мнение, согласно которому темпы роста экономики может увеличить аналог политики «количественного смягчения», то есть предоставление дополнительных средств на льготных условиях. Кудрин приводит в пример США, Японию и Британию, где проводилась подобная политика, но отмечает, что эти страны изначально жили в условиях низкой инфляции.

«В нашей экономике ничего подобного нет, поэтому отечественный вариант такой политики лишь неминуемо ускорит инфляцию и увеличит давление на рубль в результате "выплескивания" дополнительных денег на валютный рынок», — пишет Кудрин.

Пятый миф, по мнению экс-министра финансов, заключается в том, что росту экономики может способствовать режим регулируемого обменного курса ЦБ, который снимет с российских компаний валютные риски. Кудрин считает, что такой режим может обеспечить иллюзию стабильности, но в среднесрочной перспективе приведет к кризису платежного баланса.

«При разработке стратегии экономического роста необходимо делать акцент на его устойчивости. Элементами стратегии не могут быть меры, дающие позитивный эффект только в краткосрочной перспективе, но создающие в экономической системе деформации, мешающие ее здоровому развитию», — подчеркивает глава ЦСР.