СМИ сообщили о грядущей отставке гендиректора Ford

Генеральный директор американского автомобильного концерна Ford Motor Co. Марк Филдс будет отправлен в отставку в связи c потерей доверия к нему председателя совета директоров компании Билла Форда, пишет Forbes.

Издание сообщает, что место Филдса займет Джеймс Хэкетт, который в настоящее время возглавляет Ford Smart Mobility — дочернюю компанию концерна, занимающуюся инновационными разработками.

В апреле 2017 года компания Tesla обогнала Ford, став второй по стоимости после GM автомобильной компанией США.

Ford Focus по итогам 2016 года был назван самым популярным импортным автомобилем в России. Пикап Ford F-Series занял второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей в мире.