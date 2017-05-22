Полиция задержала группу из 20 похищавших деньги хакеров

Сотрудники МВД, борющиеся с киберпреступностью (управление «К»), совместно со следователями СК из Ивановской области задержали 20 человек, которых подозревают в кибермошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным правоохранительных органов, задержанные входили в межрегиональную хакерскую группу. Они проживают в Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областях и республике Марий Эл. Организатором их бизнеса, по данным следователей, является 30-летний житель города Иваново.

Задержанных подозревают в том, что они заразили троянской программой более миллиона смартфонов. Ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей.

Выйти на хакеров помогла компания Group IB. Это московская фирма, которая разрабатывает системы для защиты от хакерских атак.

«Участники группы использовали вредоносное программное обеспечение, позволяющее получать несанкционированный доступ к смартфонам, работающим под управлением одной из мобильных операционных систем, и при помощи скрытых смс-команд переводить деньги на заранее подготовленные счета», — говорится в релизе МВД.

Четверых подозреваемых суд заключил под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде.