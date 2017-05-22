Си Цзиньпин попросил Трампа отсрочить новые санкции против КНДР на 100 дней

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин просил президента США Дональда Трампа в течение ста дней не предпринимать жестких мер в отношении КНДР. Об этом пишет японская газета The Asahi Shimbun, ссылаясь на источники в Японии и США.

На публикацию обратили внимание американские СМИ.

По данным газеты, просьба прозвучала во время визита главы Китая в США 6-7 апреля. Си Цзиньпин, по версии издания, заявил, что за сто дней Китай использует свое влияние на Северную Корею для смягчения политики этой страны.

Трамп, в свою очередь, пообещал ввести санкции в отношении китайских компаний, которые сотрудничают с КНДР, если Пекин не уложится в этот срок.

18 мая США ввели санкции против ряда китайских компаний. Однако это было связано с иранской ракетной программой.