Генпрокуратура не нашла конфликта интересов у главы Россельхознадзора

Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и не выявила нарушений в связи с введением его ведомством ограничений на поставки мяса с ряда предприятий Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

«Нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке», - говорится в ответе Генпрокуратуры в адрес «Трансперенси Интернешнл – Р».

По мнению Генпрокуратуры, применяемые Россельхознадзором меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера направлены на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений российского законодательства. «В этой связи решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации», - говорится в письме.

Напомним, что в феврале Центр управления расследованиями (ЦУР) неправительственной международной организации Transparency International опубликовал доклад, согласно которому, Данкверт владеет долями в нескольких агропредприятиях. В числе активов Данкверта и его семьи в СМИ упоминались, в частности, калужские ООО «ДомСтрой», ООО «Стандарт плюс» и охотничье хозяйство «Озерное» (76%). Они, в свою очередь, аффилированы с племенным хозяйством «Агроплемсоюз», которым глава Россельхознадзора управлял в 1995–2000 годах. В 2016 году, утверждается в докладе ЦУР, совет директоров «Агроплемсоюза» вошла дочь Данкверта. 28 февраля организация направила в Генпрокуратуру РФ обращение о проверке бизнеса Сергея Данкверта на предмет наличия неурегулированного конфликта интересов.

Ранее в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул главу Россельхознадхора в стремлении нанести ущерб белорусским сельхозпредприятиям из-за личной заинтересованности. После его поручения завести на Данкверта уголовное дело белорусское МВД начало доследственную проверку. 15 февраля Сергей Данкверт получил запрос от прокуратуры Белоруссии.

Данкверт назвал это заявление давлением не только на него лично, но и на службу в целом. По его словам, претензии Россельхознадзора к белорусской продукции связаны исключительно с нарушением ее производителями российских требований и невыполнением техрегламентов Таможенного союза.

Как заявляла ранее пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, все акции и доли участия в уставном капитале организаций, доставшиеся Данкверту по наследству, были переданы в доверительное управление в максимально короткие сроки после оформления наследства от отца.

«Учитывая этот факт, можно считать многочисленные заявления в прессе относительно руководителя Россельхознадзора необоснованными и порочащими деловую репутацию», - подчеркивала Мелано.

19 мая Россельхознадзор также ввел ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла.