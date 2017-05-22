Депутат получил 2,5 года за вымогательство у экс-главы «Калашникова»

Суд в Ижевске приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима депутата городской думы, издателя интернет-газеты «День.org» Сергея Щукина. Как сообщает «Интерфакс», Щукин признан виновным по делу о вымогательстве у концерна «Калашников».

В срок заключения будет зачтено содержание Щукина под домашним арестом в мае-сентябре 2014 года.

В последнее время депутат находился под подпиской о невыезде. Он был взят под стражу в зале суда.

Суд признал, что в январе-июле 2013 года Щукин, тогда главный редактор газеты «День.org», вместе с журналистом Андреем Некрасовым публиковал статьи, порочащие гендиректора «Ижмаша» (Концерн «Калашников») Константина Бусыгина и само предприятие.

Представителям концерна Щукин и Некрасов предлагали прекратить публикацию новых материалов за 2,5 млн рублей.

Был проведен оперативный эксперимент: по поручению Бусыгина 300 тысяч рублей были перечислены на указанный журналистами банковский счет.

Некрасов во время следствия уехал из страны. В 2015 году он был задержан на Кипре, однако республика не стала выдавать фигуранта России, а вернула его в Литву, где журналист вскоре получил политическое убежище.