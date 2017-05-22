Суд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по кредиту

Суд московского района Хамовники постановил взыскать с певца Филиппа Киркорова 499 тысяч рублей пени по кредиту, взятому в банке «Церих», передает ТАСС.

Банк был лишен лицензии в феврале 2016 года. Истцом на суде выступало Агентство по страхованию вкладов (ACB).

АСВ сообщило на слушаниях, что в 2015 году певец взял в банке два кредита на общую сумму 22,8 млн рублей под 26% годовых. До отзыва лицензии он вовремя погашал долг, однако после на какое-то время перестал платить взносы.

Ранее пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский ранее сообщал, что компания «Филипп Киркоров Продакшн» действительно кредитовалась в «Церихе», однако, по его словам, вся задолженность была погашена.

Представитель АСВ на заседании просил взыскать с певца пеню в размере около 4 млн рублей. Суд удовлетворил это ходатайство частично, взыскав 499 тысяч.