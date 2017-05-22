В Сирии погиб еще один российский военный советник

В Сирии погиб российский военный советник из Биробиджана Евгений Константинов, сообщил 22 мая информационный портал «Город на Бире» со ссылкой на Совет регионального ЕАО отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

По данным издания, капитан Вооруженных Сил РФ 32-летний Евгений Константинов был направлен в спецкомандировку для оказания помощи командованию войск Сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих. В качестве военного советника принимал непосредственное участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористических формирований, защите населения республики от налётов боевиков.

«3 мая 2017 года, находясь на боевых позициях, в ходе ожесточенного сражения капитан Евгений Константинов увидел, что его боевой товарищ военный советник – майор Российских Вооруженных Сил, получил ранение и не сможет отбиться от наседавших террористов. Он бросился на помощь. Но силы были не равны. Евгений получил шесть пулевых ранений», - говорится в сообщении.

7 мая 2017 года Евгений Константинов с воинскими почестями был захоронен в Новосибирске, где проживают его родители. Посмертно он представлен к награждению орденом Мужества.

Ранее «Город на Бире» сообщал, что в Сирии погибли контрактник Никита Шевченко и две медсестры биробиджанского госпиталя - Надежда Дураченко и Галина Михайлова.