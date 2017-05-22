Мосгорсуд признал законным изъятие у тещи Ходорковского 120 тысяч долларов

Московский городской суд признал законным изъятие 120 тысяч долларов у Лидии Куклиной — тещи экс-главы ЮКОСа, основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского. Эта сумма проходит в качестве вещественного доказательства по делу о легализации денежных средств, сообщает «Интерфакс».

Деньги были обнаружены в банковской ячейке Куклиной. Ее представитель Сергей Бадамшин заявлял, что эта сумма была получена Куклиной после продажи земли.

По версии следствия, деньгами распоряжались третьи лица, а организатором схемы был Ходорковский.