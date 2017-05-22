Мутко объяснил снятие газона на «Зенит-Арене»

Власти Петербурга сегодня начали убирать газон на новом стадионе команды «Зенит» на Крестовском острове. На это обратили внимание в неофициальной группе стадиона «ВКонтакте», а позднее, как пишет РБК, подтвердили в оргкомитете чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

«Существующий газон будет снят и заменен на другое натуральное высококачественное покрытие, которое в настоящий момент готовится к трансплантации и установке на арене», — сообщили изданию в пресс-службе оргкомитета.

В свою очередь, вице-премьер, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко назвал стадион самым проблемным из тех, на которых будут проводиться матчи Кубка конфедераций 2017 года.

«Второго июня мы должны будем передать всю нашу инфраструктуру оргкомитету [Кубка]. Cегодня самый проблемный стадион — "Санкт-Петербург Арена". 20 мая приняли решение о замене газона, и сейчас идет активная фаза этого. Есть еще вопросы. Надеюсь, что до 2 июня будет работа завершена», — заявил чиновник.

Первый матч Кубка конфедераций на этом стадионе пройдет 17 июня. Сборная России сыграет против Новой Зеландии.

Стадион долгое время неофициально называли «Зенит-Ареной». Название «Санкт-Петербург» или «Санкт-Петербург Арена» будет использоваться во время Кубка конфедераций.