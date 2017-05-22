Будущим уральским педагогам задали реферат об угрозе либерализма

Преподаватель ОБЖ Уральского педагогического университета Сергей Майфат задал своим студентам написать реферат на тему «Либерализм как угроза РФ» или «Влияние либералов на безопасность жизнедеятельности». Об этом пишет «Новый день».

О темах реферата изданию рассказали сами студенты. Реферат, по их словам, был задан слушателям, пропускающим лекции ОБЖ.

В свою очередь, Майфат в разговоре с журналистом заявил, что либеральные ценности несут угрозу для страны. Он признал, что в учебном плане подобного рода темы не предусмотрены, однако настаивал, что рефераты предлагалось писать только тем, кто это хочет. Пока ни один студент такую работу не выполнил.

«Их [студентов] задача — раскрыть в работе тему противоречий и конфликтов как таковых. В целом обучение в вузе не несет никакой идеологической окраски», — сообщила изданию пресс-служба вуза.