Совбез РФ рассказал о запросе США по поводу взлома почты Демпартии

Заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов рассказал о запросе от властей США по поводу взлома сервера американской Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года, который, предположительно, произвели хакеры из РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Данный запрос был получен по каналу доверия между Россией и США в сфере информационных и коммуникационных технологий за неделю до президентских выборов. Россия ответила на него своевременно и исчерпывающе, утверждают в Совбезе.

«Наши компетентные ведомства, естественно, попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее. Второй запрос, содержавший дополнительную информацию, пришел только в начале этого года. На него был оперативно дан развернутый ответ», — отметил сотрудник Совбеза.