Медведев спрогнозировал рост ВВП «под два процента» по итогам года

Валовой внутренний продукт России по итогам 2017 года, по расчетам правительства, вырастет на 2%. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

По словам премьера, план правительства до 2025 года, представленный 19 мая президенту Владимиру Путину, ставит цель «в перспективе 19-20-го годов выйти на темпы роста российской экономики выше среднемировых».

«Такая цель достижима. Мы исходим из того, что и в этом году рост будет под два процента», — сообщил глава правительства.

По его словам, для этого необходимо принять план, предложенный правительством.

«Это и инвестиционная сфера, и инновации, и вложения в высокотехнологичную экономику», — очертил Медведев предложения кабмина.