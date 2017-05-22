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22 мая 2017, 10:36
«Роснано» суды

Экс-глава «Роснано» Меламед вновь отправлен под домашний арест

Леонид Меламед
Леонид Меламед
Фото: vistanews.ru

Черемушкинский районный суд Москвы вернул под домашний арест бывшего главу «Роснано» Леонида Меламеда, сообщает РИА Новости.

Фигурант проходит по делу о растрате более 220 млн рублей.

Меламед, как отмечает РБК, находился под домашнем арестом с июля 2015 года по 11 мая 2017 года.

Теперь срок его домашнего ареста продлен на три месяца, до 22 августа 2017 года.

Аналогичная мера пресечения избрана второму фигуранту дела — бывшему финансовому директору «Роснано» Святославу Понурову.

Понуров был задержан в июле 2015 года и с того времени по 11 мая 2017 года находился в СИЗО.

Генпрокуратура тогда не утвердила обвинительное заключение, вернула следователю дело для устранения нарушений, а фигуранты на неделю оказались на свободе.

По существу уголовное дело Меламеда и Понурова суд начнет рассматривать 30 мая.

Сегодня Черемушкинский суд также отказался возвращать прокурору уголовное дело Меламеда и Понурова.

Адвокат Александр Аснис заявил в эфире «Коммерсантъ FM», что данная мера пресечения «является совершенно избыточной, никаких оснований для избрания этой меры пресечения нет». По его словам, Меламед и Понуров не совершили ни одного нарушения за время следствия, а данное решение суда будет обжаловано.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед от лица «Роснано» заключил контракты с компанией «Алемар», совладельцем которой являлся. Корпорация должна была оказать консультационные услуги «Роснано» на 220 млн рублей. Как считают в СК, деньги за эти консультации незаконно перечисляли Понуров и еще один фигурант дела, бывший заместитель главы «Роснано» Андрей Малышев.

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