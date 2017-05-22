В Госдуму внесен законопроект о крупных штрафах за шум по ночам

В Госдуму внесен законопроект об установлении административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время, в том числе при проведении ремонтных работ, с максимальными штрафами до 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

О словам одного из авторов инициативы, замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ новой статьей, в которой устанавливается административная ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. В проекте федерального закона предлагается в отличие от региональных законов установить единый ночной период, а также унифицировать элементы состава нарушений покоя граждан и тишины в ночное время.

Правонарушением предлагается считать совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину с 22 часов вечера до 6 часов утра в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения и образования) в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения. Сюда же предлагается отнести нарушение тишины при проведении строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ с 22 до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Указанные правонарушения предлагается наказывать штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей — для юридических лиц.

Исключение предлагается сделать лишь для действий, направленных на предотвращение правонарушений или ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, а также на проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с российским законодательством и действий, связанных с совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также культурно-массовых мероприятий, которые проводятся в порядке, не противоречащем законодательству РФ.

Полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел о подобных административных правонарушениях предлагается наделить сотрудников полиции.