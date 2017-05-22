В Кремле опровергли планы повысить явку «неполитическими референдумами»

Администрация президента не рассматривает вариант проведения региональных референдумов вместе с президентскими выборами для повышения явки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

На соответствующий вопрос глава кремлевской пресс-службы ответил «нет».

Ранее сегодня «Известия» писали, что Кремль решил в сентябре, во время губернаторских выборов, протестировать идею с местными референдумами. Эти плебисциты, по словам источников издания, будут посвящены, например, переименованию некоторых городов. И способны добавить к явке пару процентов.

Если эксперимент удастся, то его могут распространить и на президентские выборы.