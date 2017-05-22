В регионах могут провести референдумы для повышения явки в 2018 году

Для повышения явки на президентских выборах в 2018 году могут быть проведены местные референдумы, посвященные, например, вопросу переименования городов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России.

Такой сценарий могут опробовать уже на губернаторских выборах в сентябре 2017 года.

Источники газеты прогнозируют прирост явки в каждом регионе, где местные власти пойдут на референдум, в 2-3%, однако кумулятивный эффект окажется значительным.

«Например, в Иванове давно обсуждается возвращение исторического названия — Иваново-Вознесенск... Городу Киров предлагали вернуть дореволюционное название Вятка... В Ярославской области есть город Тутаев, который претендует на включение в Золотое кольцо России. Осенью 2016 года законопроект о возвращении Тутаеву исторического названия Романов-Борисоглебск даже прошел первое чтение в Госдуме. Так что вопрос актуален», — сообщил собеседник издания.