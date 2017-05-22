СМИ сообщили об убийстве в Чечне бойца Росгвардии из-за подозрений насчет его ориентации

В Чечне мог быть убит боец Росгвардии, которого заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.

Помимо бойца, были убиты еще двое мужчин.

Кроме того, в республике мог быть убит житель Ижевска, этнический русский, который сначала оказался в секретной тюрьме для геев, а затем был отпущен на свободу и убит уже за пределами республики.

Как указывает «Новая», в ближайшее время будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам преследования геев, но потом оно будет отменено, и проверка продолжится. Сейчас же изучаются не только данные о задержаниях, пытках и убийствах, но и публичные угрозы в адрес журналистов «Новой газеты». В Чечне усилилось давление на родственников сбежавших геев, их заставляют их писать заявления о том, что сыновья или братья уехали «на заработки в Москву в конце февраля». «Новая газета» заявила, что готова представить аудиозапись одного из таких требований со стороны полиции.

Одновременно «Российская ЛГБТ-сеть» начала получать обращения от выпущенных из секретных тюрем геев,которые вышли на свободу в начале мая. Журналисты располагают сведениями о сотрудничестве некоторых чеченских полицейских со следствием по поводу задержанных.