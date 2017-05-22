Против российских паралимпийцев продлены санкции

Международный Паралимпийский комитет (IPC) продлил дисквалификацию в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщается на сайте международной организации.

Решение может быть пересмотрено в сентябре. Однако в IPC подчеркивают, что если ПКР «не выполнит свои обязательства в полном объеме к началу сентября, то есть большая вероятность», что российские спортсмены не поедут на Паралимпийские зимние игры 2018 года.

IPC дисквалифицировал ПКР, отстранив российских спортсменов в том числе от участия в Паралимпиаде 2016 года по итогам расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.