22 мая 2017, 17:48
Против российских паралимпийцев продлены санкции
Международный Паралимпийский комитет (IPC) продлил дисквалификацию в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщается на сайте международной организации.
Решение может быть пересмотрено в сентябре. Однако в IPC подчеркивают, что если ПКР «не выполнит свои обязательства в полном объеме к началу сентября, то есть большая вероятность», что российские спортсмены не поедут на Паралимпийские зимние игры 2018 года.
IPC дисквалифицировал ПКР, отстранив российских спортсменов в том числе от участия в Паралимпиаде 2016 года по итогам расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое