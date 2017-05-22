Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин

На 79-м году жизни скончался известный футбольный комментатор Владимир Перетурин, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на друзей журналиста.

На центральном телевидении Перетурин комментировал крупнейшие матчи по футболу и другим видам спорта, также он был ведущим телепередачи «Футбольное обозрение».

В последние годы он был прикован к постели, перенеся несколько инсультов.

Как рассказала «Спорт-Экспрессу» вдова комментатора Ольга Перетурина, ее муж две недели провел в реанимации.

«8 мая Володю госпитализировали в тяжелом состоянии, две недели провел в реанимации. Состояние было такое, что мне несколько раз говорили — "кажется, все…" Но как-то он боролся. <…> Только вчера у него была, подержала за руку — но Владимир меня уже не узнал. Попрощалась с ним, получается», — сообщила Перетурина.