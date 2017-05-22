Прокуратуру попросили проверить «воздействие» Transparency на Поклонскую

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой дать правовую оценку высказыванию замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата, члена этого комитета Натальи Поклонской. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Единой России».

20 мая Поклонская предложила проверить Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и Transparency International Russia на коррупцию.

Так она отреагировала на сообщения этих организаций о масштабном воровстве, поцветающем в российских властных структурах.

«Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — сказала Поклонская.

В ответ Илья Шуманов заявил в Facebook, что планирует проверить саму Поклонскую.

«Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — заявил он.

«Комитет полагает, что это публичное заявление сделано с целью оказания неправомерного воздействия на депутата Государственной Думы Натальи Поклонской в связи с осуществлением ею должностных полномочий по вопросам деятельности данной некоммерческой организации», — говорится в письме комитета за подписью его главы Василия Пискарева.

«В случае выявления нарушений российского законодательства, просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования», — отмечают парламентарии.