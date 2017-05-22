Найдены следы древнейших австралийцев

Находки из пещеры Буди на острове Барроу, в 50 километрах от побережья Западной Австралии, показывают, что она была обитаема около 50 тысяч лет назад, в эпоху, когда люди впервые проникли на австралийский континент. Об открытии сообщается в журнале Quaternary Science Reviews.

Остров Барроу долгое время был соединен с материком, сначала постоянно, а затем – перешейком, затапливавшимся во время прилива. По данным археологов, между 50 и 30 тысячами лет назад он использовался первыми австралийцами как охотничье угодье, а примерно 10 тысяч лет назад на нем появилось постоянное население в составе нескольких семейных групп. Остров был покинут примерно семь тысяч лет назад, после окончательного отделения от материка. С тех пор он остается необитаемым.

Остатки древнего поселения были найдены в пещере Буди. «Полученные данные дали уникальное свидетельство для ранней и успешной адаптации аборигенов к прибрежным и пустынным ландшафтам Австралии», – сказал ведущий автор исследования, профессор Питер Вет (Peter Veth) из Университета Западной Австралии. Ученые собрали древние артефакты, а также останки морских и сухопутных животных, служивших пищей обитателям пещеры Буди. Самые ранние свидетельства о жизни в пещере по данным четырех независимых лабораторий датируются периодом между 51 000 и 46 200 лет назад.

Питер Вет рассказывает, что пещера Буди дала в руки исследователям самую длинную непрерывную последовательность пищевых остатков древних людей из всех найденных в Австралии. Это особо ценно, так как в большинстве случаев остатки пищи очень плохо сохранялись в тропических условиях. «Остатки животных с острова Барроу предоставили нам невероятный архив локальных изменений окружающей среды в течение очень длительного периода времени, наряду с глубоким пониманием того, как люди адаптировались и реагировали на новый и постоянно меняющийся аридный ландшафт», – говорит профессор Вет.

Также ученые проследили изменения местного климата, проанализировав сталактиты из пещеры, обнаружив чередование более холодных и засушливых периодов с более жаркими и влажными.