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22 мая 2017, 10:30
насекомые сельское хозяйство

Водоросли помогут бороться с муравьями

Choe Laboratory, UC Riverside

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде создали из морских водорослей гидрогелевые приманки, которые должны помочь в борьбе с опасным инвазивным видом насекомых – аргентинским муравьем (Linepithema humile).

Родина этого вида муравьев – Южная Америка, но он успел проникнуть и в страны Средиземноморья, и в Японию, и в Южную Африку, и в Австралии, и в Новую Зеландию, и в США, и даже на удаленный остров Пасхи. Повсюду он вытесняет местные виды муравьев, что в свою очередь влияет на растения и животные, связанные с этими видами. Например, именно аргентинского муравья обвиняют в снижении численности некоторых видов ящериц, питающихся другими муравьями. Поскольку аргентинские муравьи используют в качестве одного из источников пищи колонии тлей и ревностно охраняют их от хищников, с проникновением этих муравьев в регион зараженность растений тлями значительно возрастает, что ведет к серьезным убыткам в сельском хозяйстве. В Калифорнии, как показало исследование 2007 года, именно аргентинскому муравью посвящено 85 % работы служб по борьбе с вредителями.

Разработанные учеными приманки выглядят как небольшие желеобразные шарики. Гель, составляющий основу приманки, сделан из морских водорослей. Он впитывает воду и водные растворы, подобно детскому подгузнику. Шарики-приманки способны удерживать свое содержимое в течение длительного времени. Они привлекательны для муравьев, так как содержат сахар, но в них содержится и медленно действующий яд – 0,0001-процентный раствор инсектицида тиаметоксама. Поэтому, отведав приманку, муравей успевает вернуться в колонию и, как это обычно происходит среди муравьев, передать часть пищи своим сородичам. В результате она распространятся среди тысяч насекомых. Концентрация используемого инсектицида в сто раз ниже, чем в ранее применявшихся противомуравьиных приманках, и в примерно в тысячу раз ниже, чем при распылении ее в воздухе.

После первого применения на экспериментальных участках в течение месяца приманка позволила снизить численность аргентинских муравьев на 40 % – 68 %. Второй цикл, продлившийся еще месяц, снизил численность на 61 % – 79 %. «Семидесятипроцентное сокращение – действительно большой успех, особенно учитывая, что мы не распыляем инсектициды, а вместо этого используем очень конкретно ориентированный метод, что гораздо лучше подходит для окружающей среды, – говорит энтомолог Донг Хван Чой (Dong-Hwan Choe). – С семидесятипроцентным контролем домовладельцы вообще не замечают муравьев».

Этим летом исследователи проведут более масштабную проверку разработанной ими приманки в цитрусовых плантациях на юге Калифорнии. Также они намерены проверить, можно ли использовать подобные приманки против других насекомых-вредителей.

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