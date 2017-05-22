Планетологи сравнили речные сети Земли и Титана

Группа ученых из Городского университета Нью-Йорка (City University of New York) сопоставила речную сеть на Земле с ее аналогами на Марсе и спутнике Сатурна Титане, чтобы пролить свет на геологическое прошлое этих небесных тел.

На Марсе отмечено немало геологических следов существования обширной речной сети. Например, в марсианском кратере Эберсвальде обнаружено речное русло длиной более 60 километров, завершающееся дельтой, чья площадь равна около 115 квадратных километров. На Титане реки, судя по данным наблюдений, есть и сегодня, только течет в них не вода, а жидкие углеводороды: этан и метан. Ученые полагают, что структуры речных сетей помогут понять геологическую историю. Поэтому Бенджамин Блэк (Benjamin Black) и его коллеги проанализировали структуру речных систем Земли, Марса и Титана. В исследовании использовались снимки, сделанные космическими аппаратами и компьютерное моделирование.

Авторы работы пришли к выводам, что ситуация на Марсе и Титане значительно отличалась от земной. «Большая часть рельфа на Земле является результатом тектоники плит, образующей горные хребты, которые поднимаются и отводят в сторону реки, поскольку те текут к океанам, – рассказывает Бенджамин Блэк. – Никто не знает точно, что образовало топографию на Титане, но мы обнаружили, что реки там не испытывали подобных изменений маршрута, как на Земле. Это свидетельствует, что история поверхности Титана больше похожа на историю Марса, у которого нет тектоники плит, и где самый крупномасштабный рельеф возник вскоре после образования Марса».

С тех пор, как было сформулировано учение о тектоники плит на Земле, геологов интересовал вопрос, как выглядел бы земной рельеф, если бы движения тектонических плит на планете не существовало. Авторы нынешнего исследования полагают, что хотя бы частично смогли ответить на этот вопрос и что Марс и Титан представляют собой характерный пример небесных тел без постоянного движения литосферных плит. Они, по мнению ученых, могут послужить «Розеттским камнем», который позволит расшифровать влияние тектоники на рельеф поверхности.

Итоги исследования опубликовал журнал Science.