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22 мая 2017, 15:17
археология Великобритания викинги история

Археологи разыскали в Англии лагерь войска викингов

Вид на берег реки, где находился лагерь
Вид на берег реки, где находился лагерь
Dawn Hadley & Julian Richards / Antiquaries Journal

Ученые сумели ответить на вопрос, интересовавший их в течение долгих лет. Они точно локализовали и определили размеры зимнего военного лагеря, устроенного в Линкольншире скандинавским войском в 872 – 873 годах.

Нападения викингов на Англию начались еще в 790-е годы. Но сначала это были непродолжительные набеги. С середины IX века викинги стали собирать крупные эскадры и постепенно начали оставаться на английской территории надолго. В 866 году был захвачен Йорк, и у скандинавов появилась первая постоянная колония в Англии.

По словам археологов из Шеффилдского и Йоркского университетов, очередное крупное войско викингов, прибывшие в страну в 872 году, встало лагерем на зиму в Торкси, на берегу реки Трент, в Линкольншире. «Лагерь викингов в Торкси был намного больше, чем просто горстка крепких воинов – это была огромная база, больше многих городов того времени, где имелись торговцы, семьи, пиры и развлечения, – говорит руководитель команды профессор Дон Хэдли (Dawn Hadley). – Из находок на месте лагеря мы знаем, что они ремонтировали там свои корабли и плавили добытое золото и серебро для изготовления слитков, которые использовали при торговле».

Площадь лагеря составляла, по данным археологов, не менее 55 гектаров. Он действительно превосходил многие города тогдашней Англии, включая Йорк. На его территории найдено несколько тысяч металлических предметов, в том числе сотни монет. Именно монеты позволили точно датировать лагерь зимой 872 – 873 годов. Среди них в частности есть 170 монет англосаксонского королевства Нортумбрия из медного сплава, носивших название «стика». Находки их за пределами Нортумбрии очень редки. Найдены и изделия из золота и серебра, преимущественно разломанные и приготовленные для переплавки. Другие находки включают в себя более трехсот игральных костей, железные орудия, пряслица для веретен, иглы и рыболовные грузила. Профессор Хэдли рассказывает, что в лагери викинги, с которыми были их жены и дети, ждали наступления весны, когда они смогут вновь начать завоевательный поход, и проводили время за развлечениями вроде игры в кости.

Описание находок опубликовал Antiquaries Journal.

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