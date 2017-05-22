Решение ЕС о безвизовом режиме с Украиной вступит в силу через 20 дней

Решение Европейского союза о безвизовом режиме с Украиной опубликовано в официальном вестнике ЕС.

Согласно тексту документа, граждане Украины смогут въезжать в страны Евросоюза через 20 дней с момента официальной публикации решения, то есть с 11 июня.

Решение о безвизовом режиме с Украиной было подписано 7 мая спикером Европарламента Антонио Таяни и представителем Мальты — нынешнего председателя ЕС.

Церемония проходила в Страсбурге в присутствии президента Украины Петра Порошенко.

Украинские граждане смогут посещать ЕС без виз и находиться в Европе до 90 дней в течение полугода.

Посещать ЕС можно с туристическими, профессиональными или иными целями, но без права на работу в Евросоюзе.