Суд отменил штраф центру Рерихов в размере 200 тысяч рублей

Хамовнический районный суд Москвы отменил административный штраф в размере 200 тысяч рублей, наложенный на Международный центр Рерихов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В феврале этот штраф назначил мировой судья, признав, что центр нарушил статью КоАП о повторном невыполнении предписаний Росреестра по устранению нарушений земельного законодательства.

Как пояснила агентству юрист центра Анна Разумовская, речь идет о спорной территории Музея изобразительных искусств им. Пушкина.

«Мы не выполнили требования Росимущества убрать с территории музея некоторое имущество — якобы мы незаконно занимали эту территорию», — рассказал вице-президент центра Александр Стеценко.

При этом 20 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Музея Востока о выселении Центра Рерихов из двух особняков в центре столицы. 4 апреля Мосгорсуд признал это решение законным.

28 апреля Центр Рерихов выселили, сменилась охрана здания, были опечатаны помещения.