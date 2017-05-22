Росгвардия опровергла убийство сотрудника-гея в Чечне

Пресс-служба Росгвардии опровергла сообщение об убийстве своего бойца в Чечне, сообщает «Интерфакс».

Ранее сегодня в «Новой газете» вышла статья, в которой говорилось, что в Чечне по подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации были убиты трое жителей, среди них — сотрудник Росгвардии. Материалы по поводу этих расправ журналисты передали следователям.

«22 мая 2017 года в ряде СМИ появилась информация о якобы убийстве в Чеченской Республике сотрудника Росгвардии по дискриминирующим признакам. Сообщаем, что данная информация не соответствуют действительности», — заявили на это в самой Росгвардии.

Там отметили, что была проведена доследственная проверка, и «случаев убийств военнослужащих на территории Северо-Кавказского округа… не выявлено».