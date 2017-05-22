Реальные доходы населения упали в апреле на 7,6%

Росстат опубликовал данные об экономическом положении страны за апрель, согласно оценке ведомства, реальные располагаемые денежные доходы россиян за этот месяц упали на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года.

За январь-апрель 2017-го реальные доходы уменьшились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы населения снижаются четвертый год подряд — в 2016 году они упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.