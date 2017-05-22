Глава пастафарианской церкви рассказал о проблемах в школе из-за участия в митинге

Глава церкви Летающего макаронного монстра (другое название Русская пастафарианская церковь) девятиклассник из Москвы Михаил Самин сообщил в соцсети «ВКонтакте», что директор его школы потребовала, чтобы его родители перевели его в другую школу.

«Директор школы [№1329], Вероника Федоровна Бурмакина, выдвинула ультиматум: либо родители забирают документы, либо я не иду завтра и послезавтра на PHDays — конференцию по информационной безопасности. Думаю, она сумеет таким образом избавиться от проблемы: она аж два раза была в СК, и такой неблагодежный ученик лучшей школе Москвы по олимпиадному рейтингу, видимо, не нужен», — рассказал Самин.

«Надеюсь, — добавил он, — учителя после огласки этой ситуации не станут специально ставить плохие оценки и портить годовые десятого класса, я доучусь этот год, и мы мирно расстанемся».

Основатель шутливой церкви также сообщил, что проблемы в школе у него возникли после задержания на митинге «Он вам не Димон!» 26 марта.

26-27 марта школьник провел в ОВД.

«Комиссия по делам несовершеннолетних признала меня виновным, но от наказания освободила, представитель районного ОВД приходила домой, но так и ушла ни с чем», — добавил он.

Изданию TJournal Самин рассказал, что его родители предложили «тихо перейти в другую школу» и не поддержали его решение публично рассказать о ситуации.

Самин сообщил, что специально вынес обсуждение на публику, чтобы учителя не «ставили плохие оценки» и не давили на других учеников.