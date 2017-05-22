22 мая 2017, 19:11
По делу Захарченко объявлен в розыск полковник ФСБ
Фигурант по делу экс-заместителя руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко полковник ФСБ Дмитрий Сенин объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.
Такое заявление следствие сделало в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы на обыск.
«Подозреваемый Сенин находится в розыске», — сказал он.
Между тем адвокат заявил, что Сенин скрылся от следствия за границей.
Отметим, ранее самого Захарченко обвинили в получении взятки в размере 800 тысяч долларов при возможном посредничестве Сенина и полковника МВД Лаушкина.
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