По делу Захарченко объявлен в розыск полковник ФСБ

Фигурант по делу экс-заместителя руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко полковник ФСБ Дмитрий Сенин объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

Такое заявление следствие сделало в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы на обыск.

«Подозреваемый Сенин находится в розыске», — сказал он.

Между тем адвокат заявил, что Сенин скрылся от следствия за границей.

Отметим, ранее самого Захарченко обвинили в получении взятки в размере 800 тысяч долларов при возможном посредничестве Сенина и полковника МВД Лаушкина.