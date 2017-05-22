Сенаторы предложили Думе увеличить штрафы за незаконное распространение SIM-карт

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконное распространение SIM-карт. Карточка документа появилась на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, предлагают с июня 2018 года значительно увеличить штрафы за такое нарушение.

Для граждан России или иностранных государств штрафы составят от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-50 тысяч, для компаний — 100-200 тысяч.

Кроме этого иностранцев предлагается еще и выдворять.

Под действие поправок попадают продавцы, распространяющие SIM-карты с рук, без заключения договора и в неустановленных местах.

Авторы инициативы отмечают, что «бесконтрольно выданные карты могут использоваться в противоправных целях».