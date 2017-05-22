Погибшие в Сирии российские военные советники были брошены сирийской армией в разгар боя

Стали известны подробности гибели в Сирии двух российских военных советников. Капитан российских Вооруженных сил Евгений Константинов и майор, начальник разведывательного батальона Александр Складан погибли из-за того, что отступившая сирийская армия оставила их один на один с противником, сообщает РБК.

3 мая во время ожесточенного боя 32-летний биробиджанец капитан Константинов пытался спасти из-под огня раненого майора Складана. «Сирийские военные прекратили прикрывать огнем, отступили. Константинов остался с раненым начальником разведки один на один с террористами. Когда армия арабской республики вернула позицию под контроль, российских военных нашли с множественные ранениями», — рассказал изданию председатель регионального отделения «Боевого братства» в Еврейской автономной области Сергей Минко.

О гибели Константинова со ссылкой на «Боевое братство» ранее сообщило издание «Город на Бире». По данным издания, «Евгений получил шесть пулевых ранений».

Константинов родился и вырос в семье военнослужащего в Биробиджане, учился в Новосибирске. В спецкомандировку в Сирию он был отправлен в марте 2017 года в качестве военного советника. Принимал участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористов. Последняя должность его в России — командир батальона в Самарской области.

Константинова похоронили 7 мая в Новосибирске, где проживают его родители. Он представлен посмертно к награждению орденом Мужества.

С начала военной операции России в Сирии, по подтвержденным данным, погибли 33 человека.