Рекордные 364 млн рублей выиграл в лотерею житель Сочи

Житель Сочи выиграл в лотерею более 364 млн рублей по билету, купленному за 700 рублей с помощью мобильного приложения, сообщили организаторы лотереи «Столото».

«В "Гослото "6 из 45" разыгран рекордный суперприз в размере 364 млн 685 тыс. 787 рублей. Это абсолютный рекорд российских лотерей, еще никто и никогда не выигрывал такую невероятную сумму», - говорится в сообщении.

«Это была развернутая ставка (одно поле, в котором было отмечено семь чисел). Благодаря победам в других категориях, общий выигрыш стал больше на 495 000 рублей и составил 365 180 787 рублей. В 2943-м счастливом тираже выпали следующие числа: 11, 44, 26, 3, 22, 34», - уточняют организаторы.

Обладатель счастливого билета за выигрышем пока не обратился.

До сих пор рекорд по величине выигрыша в лотерею принадлежал жителю Новосибирска, который в 1885-м тираже «Гослото «6 из 45» выиграл суперприз в 358 млн рублей.