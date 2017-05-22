В Кремле не впечатлились письмом от сына арестованного украинского журналиста

В администрации президента РФ ознакомились с письмом сына украинского журналиста Романа Сущенко. Журналист был арестован в России в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже.

На прошлой неделе адвокат Марк Фейгин, представляющий интересы Сущенко, опубликовал в твиттере письмо от девятилетнего сына своего подзащитного, Максима.

Школьник обращается к президенту РФ Владимиру Путину. Он просит главу государства «лично вникнуть» в историю с его отцом.

Ко всему прочему, сын Сущенко обратился с письмом к Путину об отце. Письмо я передал. pic.twitter.com/WMBMMK51Vn — Mark Feygin (@FeyginMark) 17 мая 2017 г.

Фейгин сообщил, что передал письмо в Кремль.

«Действительно, было передано письмо, написанное ребенком, но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко. И связано это с его деятельностью, направленной против нашего государства», — отметил Песков.